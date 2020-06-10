Kim Kardashian'dan Kanye West'e romantik doğum günü paylaşımı

Son dönemlerde ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, eşi Kanye West ile aralarında bir takım anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu yüzden ayrılacakları konuşuldu. Corona virüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan magazin yıldızı, bu süreçte sosyal medya platformlarına ağırlık veriyor. Kim Kardashian, geçtiğimiz gün 43 yaşına basan eşi Kanye West için bir paylaşımda bulundu.



Haklarında çıkan 'Ayrılacaklar' söylentilerine aynı zamanda cevap veren Kardashian, West ile romantik pozlarını yayınlayarak, "Kralım doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



"HAYAT SENSİZ AYNI OLMAZ"



Kardashian eşine duyduğu aşkı bir başka paylaşımında ise şu sözlerle dile getirdi: Her zaman sen olduğun ve dünyanın kim olduğunu değiştirmesine asla izin vermediğin için teşekkür ederim. Hayat sensiz aynı olmaz.

KANYE WEST'TEN HAPİSHANE KONSERİ