Kim Kardashian'dan Kris Jenner'a duygusal Anneler Günü mesajı

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Kim Kardashian, bu kez annesi Kris Jenner'a hazırladığı bir sürprizle takipçilerini duygulandırdı. 39 yaşındaki yıldız, Jenner'ın gençlik fotoğrafını paylaşarak annesinin Anneler Günü'nü kutladı.



"SABIRSIZLANIYORUM"



Kris Jenner'ın düğün fotoğraflarından oluşan bir albüm hazırlayan Kim Kardashian, şu ifadeleri kullandı: "Bu annem için erken bir Anneler Günü yazısı. Tüm dünyadaki en iyi annesine hediye vermek için sabırsızlanıyorum. Duygusal hediyeler için yaşıyorum. 1978'de onu ve babamın düğününü çeken düğün fotoğrafçısı Alfred Garcia'yı bulduğumda çok heyecanlandım."

"ONUN İÇİN BİR ALBÜM YAPTIM"



"Düğün gününde kullandığı kamerayı ve fotoğrafları satın aldım ve onun için bir albüm yaptım. O fotoğrafları hiç yoktu. Anneler Günün kutlu olsun anne, seni seviyorum.

NİNNİ ANNESİNDEN DEĞİL HEMŞİREDEN