Kim Kardashian'ın tükenen maskeleri virüsten korumuyor iddiası

Kim Kardashian'ın dünyada 4 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını fırsata çevirip ürüttiği kumaş maskelerin gerekli standartları taşımadığı iddia edildi.

20.05.2020 - 12:24

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Corona virüs salgınıyla birlikte artan maske talebi reality şov yıldızı Kim Kardashian için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kardashian'ın korse markası Skims'in 5 farklı renkte ürettiği kumaş maskeler, satışa çıktıktan bir saat sonra tükendi.

TANESİ 8 DOLARA SATILIYOR 

Tanesi 8 dolara (55TL) satılan, naylon ve tayt kumaşı karışımından üretilen maskelerin, virüsten korumak için gerekli standartlara sahip olmamasına rağmen büyük ilgi görmesi tepki çekti. Stuff'ın haberine göre firma, 'maskelerinin virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmadığını' duyurdu.

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