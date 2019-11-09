Kim Kardashian: Kanye artık açık giyinmemi istemiyor

Cesur giyim tarzıyla bilinen 4 çocuk annesi Kim Kardashian, kocası Kanye West'in fazla açık giysiler giymemesi konusunda kendisini uyardığını söyledi ve ekledi: Bunu anlayışla karşılıyorum açıkçası çocuklarım için daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum.

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The Real adlı sohbet programına katılan Kim Kardashian, kocası Kanye West'in daha az dekolte içeren kıyafetler giymesini istediğini söyledi.

Bu durumu anlayışla karşıladığını söyleyen 39 yaşındaki televizyon yıldızı  bunun altıda yatan nedeni ise "Açıkçası çocuklarım için daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum" diye açıkladı. 

EN ÖNEMLİ SORUN

ABD’li şov yıldızı son günlerde ailedeki en önemli sorunun ise Şükran Günü’nde yemekleri kimin pişireceğine karar vermek olduğunu söyledi. 

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CİDDİ BİR UZLAŞMAZLIK VAR

Kim Kardashian, “Yemekleri kendimiz mi hazırlasak şef mi tutsak bilemiyoruz. Bu konuda ailede ciddi bir uzlaşmazlık var” dedi.

Kourtney ise, kız kardeşi Khloe'ye, “Geçen sene Şükran Günü için yeterince yemek yapmadık” diye dertlendi.

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