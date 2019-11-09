Kim Kardashian: Kanye artık açık giyinmemi istemiyor

The Real adlı sohbet programına katılan Kim Kardashian, kocası Kanye West'in daha az dekolte içeren kıyafetler giymesini istediğini söyledi.

Bu durumu anlayışla karşıladığını söyleyen 39 yaşındaki televizyon yıldızı bunun altıda yatan nedeni ise "Açıkçası çocuklarım için daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum" diye açıkladı.

EN ÖNEMLİ SORUN

ABD’li şov yıldızı son günlerde ailedeki en önemli sorunun ise Şükran Günü’nde yemekleri kimin pişireceğine karar vermek olduğunu söyledi.

Her pazar kilise konseri veren Kanye West, gençleri yeni projesi aracılığıyla inançla buluşturmak istiyor

CİDDİ BİR UZLAŞMAZLIK VAR



Kim Kardashian, “Yemekleri kendimiz mi hazırlasak şef mi tutsak bilemiyoruz. Bu konuda ailede ciddi bir uzlaşmazlık var” dedi.



Kourtney ise, kız kardeşi Khloe'ye, “Geçen sene Şükran Günü için yeterince yemek yapmadık” diye dertlendi.