Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları yılbaşı gecesi NTV'de

Piyasaya çıktığı günden itibaren büyük ilgi gören Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti saygı albümü için bir araya gelen sanatçılar, bu kez Darülaceze sakinlerinin yüzünde bir tebessüm oluşturmak için sahneye çıkacak.



Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği programa birbirinden ünlü sanatçılar, #eNguzelhediye için mesajları ve şarkılarıyla renk katacak.



HER BİR SMS DARÜLACEZE’YE DESTEK



Sanatçılar, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 100 bine yakın ihtiyaç sahibi kişiye ev sahipliği yapan Darülaceze için bağış çağrısı yapacak. Darülaceze Başkanlığı’nın 1895 SMS hattına gelecek bağışlarla ihtiyaç sahiplerine kaynak sağlanması hedefleniyor.



FİKRET ŞENEŞ ŞARKILARI 31 ARALIK SALI 22.15’TE NTV’DE

