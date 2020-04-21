Kıraç Fenerbahçe’nin 100. Yıl Marşı'nı Zico ile maç izleme karşılığında yazdığını açıkladı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Ceyhun Yılmaz’ın yönetimindeki “E-talks Tuzla” programına şarkıcı Kıraç konuk oldu.



E-Talks Tuzla serisinin pazar akşamı yapılan ikinci programında canlı yayına katılan Kıraç, hem şarkı söyledi hem de açıklamalarıyla izleyenlerin bilmediği konuları paylaştı. Fenerbahçe’nin 100. Yıl Marşı ile ilgili Kıraç, “Aziz Yıldırım 'Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. Marş için ne yapmamız lazım?' dediğinde, 'Biz Fenerbahçe’den bir şey isteyemeyiz' dedim, 'Para ve benzeri olmaz.' Ancak bir maçı Zico’nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim” dedi.

"MARŞI YAZMAK 6 AY SÜRDÜ"

Kıraç, “Marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim” diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.



Kıraç’ın yayına dahil olmasıyla eğlenceli dakikaların yaşandığı programda eski anıları hatırlatan Ceyhun Yılmaz, Kıraç’ın Anma Arkadaş şarkısını söylemesiyle duygulandı. Cem Karaca ile Kıraç’ın hatıralarının da konuşulduğu programda, Ceyhun Yılmaz yazdığı “Cem Karaca” isimli şiirini okurken, Kıraç da gitarıyla kendisine eşlik etti.

Evlerinden Covid-19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de sürecek.