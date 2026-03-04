Kirill Richter, Türkiye'ye geliyor. Ankara ve İstanbul'da konser verecek

Çağdaş neoklasik müziğin uluslararası alanda ses getiren isimlerinden Kirill Richter, Ankara ve İstanbul'da konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor. Uluslararası müzik sahnesinde önemli bir yer edinen sanatçı, iki konser verecek.

UNESCO Uluslararası Besteciler Yarışması, Berlin Uluslararası Genç Besteciler Yarışması ve çeşitli prestijli Avrupa beste ödülleri dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada ödüle layık görülen Richter, 17 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Ünlü ismin eserleri bugüne kadar Londra'daki Royal Albert Hall başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki önemli konser salonları ve kültür merkezlerinde seslendirildi.

Kirill Richter, konser projelerinin yanı sıra uluslararası tiyatro yapımları, film projeleri ve FIFA için bestelenen resmi müzik çalışmalarına da imza atıyor.