Manisa’da ata tohumuyla üretimi yapılan, rengi, kokusu ve aromasıyla kendine has ayrı bir özelliği bulunan 'Kırkağaç kavunu' için coğrafi tescil başvurusu yapıldı.



‘Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği Coğrafi Tescili Hak Ediyor’ projesi kapsamında yapılan başvuru ile Kırkağaç kavununun kalitesinin korunması hedefleniyor.



Başvuru kapasmında yürütülen çalışmalar ve danışman firma tarafından hazırlanan dosya, başvuru sahibi olarak Belediye Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği Coğrafi Tescil kurumuna gönderildi.

"KAVUN DENİNCE AKLA İLK KIRKAĞAÇ KAVUNU GELİR"

Markalaşma ve Coğrafi Tescil işlemlerine önem verdiklerini belirten Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, “Kavun denince ilk akla gelen Kırkağaç kavunu. 2008'de belediyemiz tarafından yerel Coğrafi Tescili alınmış, şimdi de Avrupa Birliği Coğrafi Tescili almak için başvurumuzu yaptık” dedi.



Öte yandan Büyükköse, Kırkağaç Kaymakamlığınca ilçeye özgü geleneksel lezzetlerden ‘Çakal Pideli Paça’ ve ‘Çakal Pidesi’ için Türk Patent ve Marka kurumuna 'Mahreç' başvurusunun yapıldığı ve değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.