Kırmızı halının sıra dışı yıldızı Jonathan Van Ness kadın dergisinin kapağında

Cosmopolitan dergisinin İngiltere edisyonu, 35 yıllık yayın hayatında ilk kez bir kadını kapağına taşımadı. Dergi, Ocak 2020 sayısında Netflix’in reality show programı Queer Eye’da rol alan Jonathan Van Ness’i kapak yıldızı yaptı.



Aslen Amerikalı bir kuaför olan Jonathan Van Ness, ödüllü Netflix yapımı Queer Eye programındaki uzmanlardan biri olarak ünlendi. Eşcinsel olduğunu gizlemeyen ve Queer Eye’dan önce Gay of Thrones adlı internet parodisini yapan Ness, kırmızı halılardaki iddialı kıyafetleriyle hafızalarda yer edindi.

Ness, kırmızı halı cesaretini Cosmopolitan dergisinin kapağında da sergiledi. Tasarımcı Christian Siriano imzalı, omuzlarını açıkta bırakan turuncu ve pembe karışımı tülden elbise ile poz verdi.

35 YIL SONRA BİR İLK

Dergi, en son 1984 yılında bir erkek kapakla çıkmış, Boy George’u kapağına taşımıştı.



Derginin yayın yönetmeni Claire Hodgson, Ness’li yeni kapak tercihi için, “O, insanları kendilerini oldukları kişi olarak sevmeleri konusunda cesaretlendiriyor. Markamızın durduğu yer de burası. Tüm yaptığımız, kendimizi biraz daha fazla sevmeyi sağlamak” açıklamasını yaptı.



KIRMIZI HALININ PARODİSİNİ YAPIYOR

Son olarak, Taylor Swift’in eşcinsel haklarına dikkat çektiği You Need to Calm Down klibinde de rol alan ve eşcinsel kimliğini açık bir şekilde yaşayan Ness, abartılı kadın kıyafetlerine benzer, ancak daha dikkat çekici hale getirilmek için çaba harcanmış kıyafetleriyle kırmızı halının parodisini yapmasıyla ünlü.