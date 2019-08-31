Kirsten Dunst'ın, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız töreninde anne-babası nişanlısı Jesse Plemons ve 15 aylık oğlu Ennis de yalnız bırakmadı.
Sevenlerinin duygusal konuşmaları karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Dunst, “Güzel sözlere hem mutlu oldum hem de cenaze törenimmiş gibi hissettim” dedi.
Kirsten Dunst da Şöhretler Kaldırımı’nda
Yaşam
Ünlü oyuncu Kirsten Dunst, önceki gün Hollywood’daki Şöhretler Kaldırımı’nda bir yıldız sahibi oldu.
Kirsten Dunst'ın, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız töreninde anne-babası nişanlısı Jesse Plemons ve 15 aylık oğlu Ennis de yalnız bırakmadı.