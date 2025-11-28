Kış yumurtası 26 milyon dolarlık etiketiyle rekora koşuyor

Çar 2. Nikolay'ın annesine hediye etmek için Faberge Imperial'a hazırlattığı kaya kristalinden oyulmuş elmaslarla ve kar tanesi süslemeleriyle süslenmiş kış yumurtası satışa çıkıyor.

Bu eser 2 Aralık'ta düzenlenecek "Kış Yumurtası ve Faberge'nin Prenslik Koleksiyonundan Önemli Eserleri" müzayedesinde satışa sunulacak. Etiket fiyatının 26 milyon dolardan fazla olması bekleniyor.

Kış Yumurtası'nı daha önce 1994'te Cenevre'de ve 2002'de New York'ta satmıştı. Her iki seferde de, bir Fabergé ürünü için açık artırmada dünya rekoru kırılmış ve New York'ta 9,6 milyon dolara satılmıştı.