Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, 20 Kasım'da başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festivalin basın toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Programa Festival Başkanı Aşkın Özcan, Festival Art Direktörü Abdulhamit Güler ve bu yılın Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan Aşkın Özcan, festivalin 10 yıl önce kısa filmin gücünü görünür kılmak ve genç sinemacıların üretimlerini desteklemek amacıyla ortaya çıktığını söyledi.

Özcan, kısa filmin genç sinemacılara bütçelerden, sektör kalıplarından ve beklentilerden bağımsız olarak hayallerini anlatabilecekleri alan açtığını belirtti.

Festivalin sinemaya emek veren herkesin hikayesini değerli gördüğünü ve bu inançla her yıl onlarca kısa film, yüzlerce genç sinemacı ve binlerce seyircinin bir araya geldiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Kısa film bizim için sadece süresiyle değil taşıdığı hisle, anlatım biçimiyle ve cesaretiyle çok anlamlı bir disiplin oldu. Bir fikirle başlayan, bir hisle büyüyen, bir emeğe dönüşen her kısa film, bu festivalin kalbinde yer aldı, almaya da devam ediyor. Metin Erksan'ın deyimiyle, 'Bir film ne kadar ucuzsa o kadar samimidir çünkü orada kimsenin hesabı değil sadece kalbinin sesi vardır. Sanat, bir tür inat meselesidir doktor. Para seni ikna etmeye çalışır ama sen inat ettikçe sanat olursun.' İşte festivalimizin bu anlayışını Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyesi pratiğe dönüştürüyor. Bu yıl dördüncü kez tamamlanan atölyemizde genç sinemacılar, 12 hafta boyunca sinemanın farklı alanlarında eğitim aldı. Senaryo, yönetmenlik, sinematografi, kostüm tasarımı ve kurgu gibi farklı alanlarda aldıkları eğitimler, onların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesini sağladı. Katılımcılar, eğitimin sonunda kendi kısa filmlerini üreterek hem teknik hem de yaratıcı deneyim kazandılar."

Aşkın Özcan, festivalin atölyeler, söyleşiler, ustalık sınıfları ve etkinliklerle genç sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturduğuna işaret ederek, "Her yıl yeni yüzlerle, yeni filmlerle ve yeni umutlarla büyüyen festivalimiz, gençlerin hikayelerine inanan, onların sözünü büyütmeyi dert edinen bir topluluk olmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Kısa'dan Hisse, Türkiye'de kısa film alanında sürdürülebilir bir üretim modeli sunan festivallerden biri olarak varlığını devam ettiriyor. " diye konuştu.

Festival Art Direktörü Abdulhamit Güler, gençlerle birlikte hareket ettiklerini ve en önemli mottolarının samimiyet olduğunu dile getirdi.

İşlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken ve profesyonel çerçevede hareket ederken samimiyeti hiçbir şartta elden bırakmak istemediklerini belirten Güler, "Kalıcı ve olması gereken yegane şeyin bu olduğu inancındayız. Etkinliklerimizden dilimize, tasarımlarımızdan sunumlarımıza her nüansı kendimizce ortaya koymaya çalışıyoruz. Başka bir festival olmayı zaruri görüyoruz çünkü kısa film de sinema türleri ve anlatı biçimleri arasında çok başka yerde duruyor. Yeni anlatı yöntemlerine ve özgünlüklere kapı açma niyetindeyiz. Bunun için ödüllerimiz arasında başından beri deneysel kategori var, ayrıca lise kategorimizi de ısrarla devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi veren Güler, şöyle devam etti:

"Samimiyeti ve farkı ortaya koyan çok önem verdiğimiz iki çalışmamız var. Birincisi 'Tek Plan Masa' etkinliğimiz, diğeri ise gençlerin kaleminden kitap basmamız. Kısa filmcilerin ve sektörün en çok ihtiyaç duyduğu şey sohbet etmek olabilir, özellikle genç sinemacıların sektörün tecrübeli isimleriyle bir masa etrafında oturup sohbet etmesine imkan sağlıyoruz. Bunun için de 'Tek Plan Masa' etkinliğini dört yıldır yapıyoruz. Kitap çalışmamız da yine gençlerin kendilerini var kılabilecekleri alanlardan birinde üretim yapmalarına yönelik. Her yıl bir tema etrafında oluşturduğumuz çerçevemizde bu yıl 'Komik mi?' dedik. Sinemanın zor türlerinden biri olan komedide çaba harcamış gençlerin kişisel metinleri kitapta yer alıyor."

Güler, festival olarak Gazze'ye karşı sessiz kalmadıklarını vurgulayarak, "Gazze'de yaşanan soykırım ve ateşkese rağmen sonrasında devam eden duruma kayıtsız kalamayız. Önceki iki yılda da olduğu gibi özel bölüm açıyoruz. Gazze'de soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasından' (From Ground Zero) filmini iki bölüm halinde izleyici ile buluşturuyoruz." dedi.

Ayrıca Güler, "Erişilebilir Gösterim" etkinliği kapsamında görme ve işitme engelliler için sesli betimlemeli ve işaret dili ile hazırlanan kısa film gösterimlerinin ardından yönetmenler ile söyleşi düzenleyeceklerini söyledi.

Fetivalin yarışma bölümünün jüri üyelerinden TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran da son yıllarda kısa filmlerin kalitesinde büyük artışın olduğu, farklı ve özgün işlerin yapıldığı görüşünü paylaştı.

Demirkıran, Türk sinemasının geleceği adına orijinal hikayeleri izlemenin umut verici olduğunu belirterek, "Jüri olarak güçlü bir seçki izledik bu yıl Kısa'dan Hisse'de Kısa Film Festivali'nde. Farklı yönetmenlik yaklaşımlarına, hikayelerde çeşitliliğe ve kısa filmin hakkını veren tarzlara sahip filmler var. Alanlarında yetkin, değerli jüri üyeleriyle filmleri dikkatle değerlendirmeye devam ediyoruz. İzlediğimiz kadarıyla yarışan filmlerin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısa filme, sinemaya ilgi duyan herkesin festivali takip etmesini öneriyorum." dedi. ​​​​​​​

Etkinlik Koordinatörü ve gazeteci Ali Demirtaş da festival programını açıkladı.

Festivalde sektörün kıymetli isimlerinden Yüksel Aksu, Feza Çaldıran, Mert Turak, Can Ulkay, Burçak Evren ve Bekir Aksoy sinemaseverlerle buluşacak.

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla yolan çıkan festival, 20-30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Onuncu yılına özel on gün sürecek etkinlikler kapsamında film gösterimleri, panel, masterclass, söyleşi ve Tek Plan Masa gibi birçok etkinlik sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinliklere katılmak isteyen sinemaseverler, "www.kisadanhisse.org" adresinden kayıt yaptırabilecek.