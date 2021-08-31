Kışlık domates nasıl hazırlanır? (Konserve domates tarifi)

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Kış için konserve hazırlıkları devam ediyor. Kışlık konservelerin en başında ise domates konservesi yer alıyor.

Domates konservelerini kış boyunca tüketebilmek için her yıl ağustos ayının sonlarına doğru hazırlıklar yapılır.

KIŞLIK DOMATES SOS TARİFİ MALZEMELERİ

- 10 kg Çanakkale domatesi



- 10 tatlı kaşığı tuz



- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

KIŞLIK DOMATES NASIL YAPILIR?

Öncelikle domateslerin arka kısımlarına artı şeklinde çizik atıp kaynayan tenceredeki suyun içerisine bırakın. Yaklaşık 1 dakika kadar kaynattıktan sonra soğuk su dolu kabın içerine çıkarın. Bu işlem domateslerin kabuklarının kolayca elle soymanızı sağlayacaktır. Dilerseniz kabuklu da pişirebilirsiniz.



Soyduğunuz kabukları tel üzerinde kurutup mutfak robotunda toz haline getirerek, yiyeceklerinizi çeşnilendirmede de kullanabilirsiniz.



Soyulmuş domatesleri ikiye bölüp derin bir tencerede biriktirin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Her bir kilo domates başına 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin.

Domatesler tamamen yumuşayıp ezilinceye kadar kaynamaya bırakın. Bu esnada damak tadınıza göre sarımsak, kekik, biberiye gibi malzemelerle de lezzetlendirebilir, sosunuza farklılık katabilirsiniz.

Domatesler tamamen ezilince zeytinyağını ekleyin ve el blenderi kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Evinizde güneşte bekletebileceğiniz bir alan yoksa tekrar ocakta çok kısık ateşte suyunu çektirebilirsiniz.



Domatesleri tepside güneşte bekletmeyeceksiniz, sosunuz sıcakken kavanozlara paylaştırın ve kapaklarını sıkıca kapatın. Konserve kapağını kapatırken 2 geri 1 ileri tekniğini uygulamayı unutmayın.

Ardından sıcak kavanozları ters çevirip tezgahta soğumalarını bekleyin. Böylelikle kapaklar vakumlanacaktır.

Hazır olan konservelerinizi oda sıcaklığında ışık görmeyen bir yerde bekletebilir ya da buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.



KIŞLIK DOMATES YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Her kavanoza 1 tatlı kaşığı toz şeker koyarsanız domatesin asidini alır.



Robottan geçirdikten sonra tel süzgeçten ince suyunu süzün. Bu ince suyu kullanmazsanız kaynatma süresi azalır ve kıvamı daha güzel olur.

4 MEVSİM TAZE KIŞLIK DOMATES TARİFİ

