Yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u Kit Harington tedavi sonrası ilk kez görüntülendi.



Daily Mail’in yayınladığı fotoğrafta, 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun arkadaşıyla çıktığı öğle yemeğinde içecek olarak suyu tercih etmesi dikkat çekti.



Game of Thrones’un 19 Mayıs’ta final yapmasından haftalar önce ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Privé-Swiss adlı sağlık merkezinde tedavi altına alınan Harington, haziran ayı başında rehabilitasyon merkezinden ayrıldı.



Ünlü oyuncu, stres ve negatif duygulara karşı psikolojik tedavi ve bilişsel davranış terapisi aldı.



Harington’a yakın kaynaklar; stres, yorgunluk ve alkol alışkanlığı nedeniyle rehabilitasyon altına giren ünlü oyuncunun, eşi Rose Leslie’nin kendisine bu süreçte destek olduğu, sadece huzur ve sessizliğe ihtiyacı olduğu bilgisini vermişti.