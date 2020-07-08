Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen Tatlıtuğ, bir mağazadan büyük bir poşetle çıktı. Tatlıtuğ, gazetecilerin, "Özel bir hediye mi aldınız?" sorusuna "Hayır. Normal alışveriş yaptım" diye cevap verdi.

Tatlıtuğ'un şapka ve gözlüğün yanı sıra tanınmamak için maskesini de sonuna kadar çektiği görüldü. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un mağazadan 20 bin TL'lik alışveriş yaptığı öğrenildi.

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