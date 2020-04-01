Kıvanç Tatlıtuğ: Corona virüs testi sonucumu bekliyorum

Corono virüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum" dedi.

01.04.2020 - 12:28

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Corona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilen Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi.

SOSYAL İZOLASYON UYGULUYORDU

2 haftadır sosyal izolasyon uygulayan Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye gitti. Tedaviye alınan Tatlıtuğ, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIKLA KALIN"

36 yaşındaki oyuncu Twitter hesabından "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın" dedi.

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