Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy birbirlerini sildi

Uzun yıllardır dost olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birbirlerini sildi.

22.03.2021 - 10:23

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy birbirlerini sildi

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Geçtiğimiz senelerde tatillerini bile birlikte yapmayı tercih eden yakın dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İkilinin arasında kriz yaşadıkları öne sürüldü. Tatlıtuğ ile Ulusoy'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da dedikoduları alevlendirdi. İkilinin birbirlerini silmesi, "Arkadaşlık bitti mi?" şeklinde yorumlandı. Ünlü oyunculardan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

BAŞAK DİZER VE DUYGU SARIŞIN'A TAKİBE DEVAM 

Son olarak Kağıttan Hayatlar adlı film ile adından söz ettiren Ulusoy'un Kıvaç Tatlıtuğ'un 2016 yılında nikah masasına oturduğu stilist eşi Başak Dizer'i silmediği görüldü. Dizer'in ise Ulusoy'un aşk yaşadığı oyuncu Duygu Sarışın'ı hala takip etmesi gözlerden kaçmadı.

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