2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakim duruşma sonrası ünlü oyuncuyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim hakkında soruşturma başlattı.
Söz konusu hakim Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan "Perşembe'nin sürprizi" mesajıyla paylaşmıştı.
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Hakimin oyuncuyla fotoğraf paylaşmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA
Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı.