Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama: Corona virüs testim negatif çıktı

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde sosyal izolasyondayken corana virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu. 36 yaşındaki oyuncunun corona virüse yakalanmadığı anlaşıldı.



"ZATÜRRE TESPİT EDİLDİ"

Tatlıtuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim" dedi.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

"SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim. İlginize teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?



2 haftadır sosyal izolasyon uygulayan Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye gitti. Tedaviye alınan Tatlıtuğ hasteneden ilk açıklamayı kendi yaptı.



"SAĞLIKLA KALIN"



Tatlıtuğ "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın" dedi.

Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

GÜNEN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ