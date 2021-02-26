Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi setinde 750 bin TL'lik corona virüs önlemi

Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçtiği Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizisinin çekimlerinde corona virüse karşı özel önlem aldığı konuşuluyor.

Tüm dünyaya kabus gördüren salgına karşı tedbiri elden bırakmayan 37 yaşındaki oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor.

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre, doğa tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda 750 bin TL'ye satın aldığı karavanını sette her gün hazır tutuyor.

Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.



Özel olarak aracını dezenfekte ettiren oyuncu, defalarca corona virüs testi yaptırarak virüsün olası yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Dijital platformda yayınlanacak dizinin çekimleri İzmir'den İstanbul'a taşındı. Foça'da çekimlerine başlanan bilim kurgu türündeki dizinin seti, Tuzla Tersanesi'ne kuruldu.



2021 yılında yayınlanması planlanan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikâyesini konu alıyor.