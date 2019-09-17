Kıvanç Tatlıtuğ dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım etkinliğine katıldı. Tatlıtuğ Ailesi'nin güzel başlayan gecesi Cem Tatlıtuğ'un otopark çalışanıyla kavga ettiği iddialarıyla bozuldu.



Ağabey Cem Tatlıtuğ'un gecenin sonunda mekanın valesi arasında kavga ettiği öne sürüldü. Kavga iddialarıyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Cem Tatlıtuğ şunları söyledi:

"TATSIZLIK OLMASIN DİYE GİTTİM"



"Orada bana küfür eden bir arkadaş var mekanın valesiymiş… Bana ‘Hop parayı vermedin’ dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor. ‘Önce adam gibi iste vereyim' dedim. Ayağa kalktı ‘Ne diyorsun’ falan dedi. Ben de ‘Babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle’ diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor ‘Tatsızlık olmasın gideyim’ dedim.

Cast ajansı sahibi olan Cem Tatlıtuğ'un asıl adı Cem Özkan Furtuna

"KAMERALARI GÖRÜNCE COŞTU"



Arkamdan küfürler etti ‘sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya’ diye bağırdı. Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, ‘bak 60 yaşındaki adamı dövdü’ diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın a