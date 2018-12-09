Rock şarkıcısı Kaan Tangöze ile evlenen ve iki ay sonra doğum yapmaya hazırlanan Kıvılcım Ural, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Sabah’ın haberine göre Kıvılcım Ural, sosyal medyada kendisine yapılan hakaretler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kasım ayında Kaan Tangöze ile evlenen ve ünlü şarkıcının Seçkin Piriler ile evliliğinin bitme sebebi olarak gösterilen Ural, savcıya ifade verdi. Ural, "Hamilelik döneminde daha kırılgan ve hassasım. Sosyal medyada yapılan hakaret ve tehditlerden rahatsız oluyorum" dedi.

Kaan Tangöze, 6 yıllık eşi ve çocuklarının annesi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural için terk etmişti.