Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Fatih Gühan isminin hikayesini anlattı

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan Zincirleme Reaksiyon'un sezon finalinde tarihin en çarpıcı başarı hikayelerini masaya yatırdı. Programın konuğu "Kızılcık Şerbeti "nde canlandırdığı “İlhami” karakteriyle tanınan oyuncu Fatih Gühan ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Dr. Başak Kuzakçı oldu.

29 Mayıs özelinde hazırlanan bölümde İstanbul'un fethi , Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası ele alındı. Programın en dikkat çekici anlarından biri ise konuk oyuncu Fatih Gühan'ın isminin hikayesini anlatması oldu.

"BABAM FATİH SULTAN MEHMET'TEN ETKİLENMİŞ"

Adını Fatih Sultan Mehmet'ten aldığını açıklayan Gühan, “Babam bir cuma namazında Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedilen bir vaaz dinliyor ve çok etkileniyor. Eve gelip ‘Çocuğun ismini buldum. Hem babamın ismi Mehmet hem de büyük komutan Fatih Sultan Mehmet. Adı Fatih Mehmet olsun’ diyor. Annem güç bela sadece Fatih'e ikna ediyor.”

Programda, Fatih Sultan Mehmet'in vazgeçmeyen karakteri ile kendi kişiliği arasında benzerlik olup olmadığı da sorulan oyuncu, “Azıcık inatçı olduğumu, kolay vazgeçmediğimi söylerler. Kafama koyduğum şeyin peşinden giderim” ifadelerini kullandı.

Tarihçi Dr. Başak Kuzakçı ise Fatih Sultan Mehmet'in yalnızca başarılı bir komutan değil, aynı zamanda çağının ötesinde düşünebilen bir lider olduğuna dikkat çekerek, İstanbul'un fethinin dünya tarihini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlattı.

İstanbul'un fethinden Everest'in zirvesine uzanan başarı hikayelerinin konuşulduğu sezon finalinde ortak mesaj ise netti: Tarihe geçenlerin en önemli özelliği, imkansız görünen hedeflerden vazgeçmemeleri.