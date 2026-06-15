Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki güzel oyuncu Ece İrtem'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir , öldü mü?



ECE İRTEM ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.



Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı.



İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.