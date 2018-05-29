Topluluk platformu KizlarSoruyor üyelerine “Dizi sezonu sona eriyor! Sezon dizilerinden senin favorin hangisi?” sorusunu yönlendirdi. Binlerce kişinin katıldığı ankette Star TV’nin iddialı yapımı “Ufak Tefek Cinayetler”, oyların yüzde 31’ini alarak sezonun en favori dizisi oldu.
Ankette ATV’de yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” oyların yüzde 27’sini alarak ikinci, Show TV’nin dizisi “Çukur” yüzde 22 oy oranıyla üçüncü olurken, FOX TV’nin yeni dizilerinden “Kadın” oyların yüzde 20’sini alarak dördüncü oldu.
ERKEKLERİN TERCİHİ “ÇUKUR”
Ankette kadın-erkek dağılımında da farklı bir sonuç ortaya çıktı. Kadınların % 33’ü Ufak Tefek Cinayetler’i tercih ederken, erkekler % 41 gibi yüksek bir oy oranıyla Çukur’u en favori dizileri olarak gösterdi.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 31. FRAGMANI - İZLE