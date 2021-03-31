Kızlarıyla alışverişe çıkan Angelina Jolie'nin terlik tercihi

Angelina Jolie'nin son zamanlarda kızlarıya çıktığı alışverişlerde pardösü giyse bile stilini ayakkabı yerine terlik ile tamamlaması dikkat çekti.

31.03.2021 - 09:50

Kızlarıyla alışverişe çıkan Angelina Jolie'nin terlik tercihi

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Brad Pitt ile olan evliliğinden 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden ve davadan ayrıntılarla sık sık gündeme gelen Angelina Jolie, vaktinin büyük kısmını evlatlarına ayırıyor.

Vivienne annesiyle alışverişte Vivienne annesiyle alışverişte

45 yaşındaki oyuncu çocuklarıyla birlikte yaşadığı Los Angeles’ta sık sık market alışverişi yapıyor. Jolie’ye bu alışverişlerinde özellikle kızları Shiloh (14) veya Vivienne (12) eşlik ediyor.

Jolie ve Shiloh Jolie ve Shiloh

Hollywood yıldızının pardösü giydiği günlerde bile ayakkabı yerine terliği tercih etmesi ise dikkati çekiyor.

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