Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal: "Yeni bir ben mi, yoksa daha iyi bir ben mi?"

Yeni yıl, doğum günü gibi dönüm noktalarında birçok kişi, "yeni bir hayata" veya "yeni bir ben" olmaya yönelik bir motivasyon hisseder. Araştırmalar da bu başlangıç noktalarının insanları harekete geçirme konusunda etkili olduğunu göstermektedir. Ancak bu motivasyon genellikle birkaç ay içinde yerini yetersizlik hissine bırakır.



Bu durumun temelinde, geçmişi tamamen silme isteği ve aniden büyük bir değişim beklentisi yatar. Ancak bu, gerçekçi bir yaklaşım değildir. Sürekli yenilik ve değişim arayışı, bireylerin tatmin ve şükür duygularında azalmaya yol açar. Sonuçta kişi, sahip olduğu şeylerden keyif almayı bırakır ve duygusal tükenmişlik yaşayabilir. Doyumsuzluk, birçok psikolojik problemin altında yatan önemli bir etkendir ve bireyi zamanla tüketir.



Elbette bu, yeniliklerden uzak durmamız veya hedef koymamamız gerektiği anlamına gelmez. Yenilikler, beynimizi esnek ve canlı tutar. Ancak bu süreçte önemli olan, insan olduğumuzu, duygularımızı ve hayatta planların bazen istediğimiz gibi gitmeyebileceğini unutmamaktır. Anın tadını çıkarmayı öğrenmek, daha sürdürülebilir bir gelişim için anahtardır.

Bu yaklaşım, hedeflere daha sağlam ve uzun vadeli adımlarla ulaşmamıza yardımcı olur.



GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE ADIM ATMAK



1.Hayatınızdaki yerinizi değerlendirin.

Şu an nerede olduğunuzu fark etmek, dönüşümün ilk adımıdır.

2.Geçmişe dürüstçe bakın.

Bugüne kadar yaptıklarınızı gözden geçirin. Size keyif veren şeyler neler? Hangi konularda iyisiniz? Hangi alanlarda gelişime ihtiyacınız var? Değerleriniz nelerdir?

3.Artık sizi beslemeyen şeyleri bırakın.

Size iyi gelmeyen veya süresini doldurmuş alışkanlıklar ve durumları geride bırakın.

4.Uzun vadeli hedefler belirleyin.

Büyük hedeflerinizi, ulaşılabilir küçük hedeflere bölün.

5.Hedeflerinizi sıralayın.

Önceliklerinizi netleştirerek küçük hedeflerinize odaklanmaya başlayın.



SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



•Kendinizi ve deneyimlerinizi üçüncü bir gözle, mümkün olduğunca objektif olarak değerlendirin.

•Kendi değer ve duygularınıza uygun hedefler oluşturun.

•Hedefler belirlerken gerçekçi faktörleri göz önünde bulundurun.

•Kendinizden yapabileceğinizin çok üstünde beklentilere girmeyin

•Kararlı ve tutarlı bir şekilde ilerlemeye özen gösterin.

•Kendinize karşı anlayışlı ve şefkatli olun

•Küçük başarıları kutlamayı unutmayın; bu, büyük hedeflere giden yolda sizi motive eder.



PROFESYONEL DESTEK ALMAYI DÜŞÜNÜN



Kendi başınıza bu süreci yürütmekte zorlanıyorsanız, bir uzmandan destek almak iyi bir fikir olabilir. Bir klinik psikolog, gelişim ve dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edebilir.





