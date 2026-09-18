Kobra Murat'a bombalı tehdit: 1 milyon dolar istediler

Kamuoyunda Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.

Şikayetinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kobra Murat, "Devlet her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık." dedi.

1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Tehdit mesajları aldığını anlatan Divandiler, yabancı numaralardan arandığını belirterek, çocuğu ve torunuyla tahdit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin 1 milyon dolar istediğini anlatan Divandiler, “Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“BU DURUM İKİ AYDIR SÜRÜYOR”

"Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var." ifadesini kullanan Divandiler, bu durumun iki aydır sürdüğünü anlattı.

Kobra Murat tehditler ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.