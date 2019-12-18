Koç burcu 2020 yıllık burç yorumları





Kariyer

Yeni yılın ilk ayından itibaren iş hayatlarında köklü değişimlere hazır olmalılar. Üst yöneticilerde değişim, seyahati fazla farklı bir alanda çalışmaya başlamak ya da ev hayatlarında kalıcı değişimler gündeme gelebilir.

İlkbahardan sonra yurt dışı ile ilişkiler, akademik konular, hukuki meseleler, tanıtım ve pazarlama konularıyla haşır neşir olabilirler. Yeteneklerini ortaya koymak için bu yılı iyi değerlendirmeliler.

Aşk Hayatı

Partnerle ilişkilerde son derece aktif bir yıla adım atacaklar. Mayıs’tan sonra Kasım ayına kadar, aşk hayatlarındaki ahengi korumak için ekstra çaba harcamak zorunda kalabilirler.Belki de karşılıklı fayda vermeyen birliktelikleri sonlandırmaları kendileri için daha doğru olacak.

Parasal Konular

Maddi konularda Ocak sonundan itibaren sürpriz kararlar alıp,ortaklıklar dahilinde toprağa yatırım yapabilirler. Mart ayında maddi kazançlarında artış meydana gelecektir.

Spor ve Eğlence

Son derece dinamik, sportif becerilerin artığı bir yıl onları bekliyor olacak.