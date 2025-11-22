Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu "Unutmak" seyirciyle buluştu
22.11.2025 15:28
İHA
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu "Unutmak" ilk kez sahnelendi. Taner Tunçay tarafından Türkçe'ye çevrilip uyarlanan oyun, izleyiciden tam not aldı.
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın Tristan Bernays tarafından kaleme alınan ve Taner Tunçay tarafından Türkçe'ye çevrilip uyarlanan yeni oyunu "Unutmak", prömiyerini gerçekleştirdi.
Yönetmenliğini İbrahim Şahin'in genel sanat yönetmenliğini ise Aydın Sigalı üstlendiği oyunun yaratıcı ekibinde; dramaturg Kemal Keşmer, dekor ve kostüm tasarımında Nilsu Baldan, ışık tasarımda Ayşe Sedef Aytar, yardımcı yönetmenlerdeyse Çağla Buldak Akarsu ve Işık Öztorun yer alıyor.
Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Levent Muratoğlu ve Senem Akman Muratoğlu başrolleri paylaşıyor.
"Unutmak", izleyicisini yaşamın en kırılgan alanlarından biri olan hafıza kaybı, hatırlamanın acısı ve unutmanın kaçınılmazlığı üzerine düşünmeye davet ediyor.
TOM VE VIV'İN HİKAYESİNİ ANLATIYOR
"Unutmak" adlı oyun, yaşamın inişli çıkışlı yolculuğu içinde birbirlerine tutunmaya çalışan Tom ve Viv isimli iki karakterin hikayesine odaklanıyor. Sevinçlerini, hüzünlerini, paylaştıkları hatıraları ve yavaş yavaş silinmeye başlayan geçmişleriyle iki insanın birlikte var olma çabası sahnede çarpıcı dille aktarılıyor.
Şiirsel anlatımıyla dikkat çeken oyun, sezon boyunca seyircilerini ağırlamaya devam edecek.