Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu "Unutmak" seyirciyle buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın Tristan Bernays tarafından kaleme alınan ve Taner Tunçay tarafından Türkçe'ye çevrilip uyarlanan yeni oyunu "Unutmak", prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini İbrahim Şahin'in genel sanat yönetmenliğini ise Aydın Sigalı üstlendiği oyunun yaratıcı ekibinde; dramaturg Kemal Keşmer, dekor ve kostüm tasarımında Nilsu Baldan, ışık tasarımda Ayşe Sedef Aytar, yardımcı yönetmenlerdeyse Çağla Buldak Akarsu ve Işık Öztorun yer alıyor.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Levent Muratoğlu ve Senem Akman Muratoğlu başrolleri paylaşıyor.

"Unutmak", izleyicisini yaşamın en kırılgan alanlarından biri olan hafıza kaybı, hatırlamanın acısı ve unutmanın kaçınılmazlığı üzerine düşünmeye davet ediyor.