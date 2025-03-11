Kolon kanseri vakaları neden geç teşhis ediliyor?

Özellikle 45 yaş ve altındaki kadınlarda kolorektal kanser vakalarında görülen artışa dikkat çeken uzmanlar, tehlikeli hastalığın artık ''yaşlı yetişkin hastalığı'' olmadığını belirterek uyardı.

Kolon kanserini ''sessiz katil'' olarak tanımlayan Dr. Poppy Addison, hastalığın belirtilerinin başka sağlık sorunlarıyla karıştırılmasını, geç teşhisin başlıca sebepleri arasında gösterdi. Uzman isim, "Dışkının renginde veya boyutunda farklılık ve özellikle dışkının kanlı veya koyu hale gelmesi gibi belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Ani kilo kaybı, karın ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar da, kolon kanserinin habercisi olabilir'' dedi.

20'Lİ YAŞLARIN ORTALARINDA DA GÖRÜLÜYOR

Hastalığın erken semptomları arasında hazımsızlık, hemoroid veya beslenmeyle ilgili sorunların da görüldüğünü anlatan Dr. Parul Shukla ise ''Kadınlar, anemiyi ağır adet dönemlerine bağlayabiliyorlar ancak bunun nedeni teşhis edilmemiş kolorektal kanser olabilir'' şeklinde konuştu.

Dr. Mark Soliman, SurgeOn adlı sosyal medya platformunda yayınladığı bir videoda, "20'li yaşlarının ortasında agresif kanserli hastalar görüyorum. Buna tanık olmak çok üzücü çünkü bu hastalık yüzde 100 önlenebilir. Ancak birçok kişi, dışkı ve bağırsak hareketleri hakkında doktorlarıyla konuşmaktan utanıyor'' ifadelerini kullandı.

Kolorektal kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul ediliyor. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, erken evre kolorektal kanser tedavisi gören kişilerin yüzde 90'ından fazlası teşhis konulduktan beş yıl sonra hayatta kalabiliyor. Ancak, hastalık kolon veya rektumun ötesine yayıldığında, bu oran yüzde 15'e veya daha aza düşüyor.