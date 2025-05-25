Komodo ejderinin saldırısında kolunu kaybeden çocuk Türkiye'ye getirilebilir

Veteriner hekim ve belgesel yapımcısı Doğanay Vural, Endonezya'da Komodo ejderinin yuvası olan Komodo Adası'nı ziyaret etti.

Komodo Adası'nda insan nüfusunun yaklaşık 2 bin, Komodo ejderi sayısının ise 2 bin 500 civarında olduğunu ifade eden Vural şunları anlattı:

"Binlerce turist vardı etrafımızda ve bu binlerce turistin her biri de Komodo ejderini görmek için geliyorlardı. Komodo ejderi dediğimiz hayvan salyasında birçok bakteri bulunduran, zehir bezleri olan ve avını saniyeler içerisinde yutabilen, 3 gün avını takip edip daha sonrasında avlayabilen yani birçok özelliğe sahip inanılmaz bir hayvan, inanılmaz bir yırtıcı. Bunu canlı ortamında görürken nasıl insanlar bunlarla aynı ortamda yaşamaya alışmışlar diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir hayvan olsa bizim insanımız onu saniyeler içerisinde öldürür. Bağıma, bahçeme zarar verdi, ağlımdaki bir koyunu avladı, bir keçiyi avladı diyerek" diye konuştu.