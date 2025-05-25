Komodo ejderinin saldırısında kolunu kaybeden çocuk Türkiye'ye getirilebilir
Endonezya'nın Komodo Adası'na çekimlere giden Türk belgesel ekibi, Komodo ejderinin saldırısıyla kolu ampute olan küçük çocuğu, tedavi için Türkiye'ye getirmek istiyor.
Veteriner hekim ve belgesel yapımcısı Doğanay Vural, Endonezya'da Komodo ejderinin yuvası olan Komodo Adası'nı ziyaret etti.
Komodo Adası'nda insan nüfusunun yaklaşık 2 bin, Komodo ejderi sayısının ise 2 bin 500 civarında olduğunu ifade eden Vural şunları anlattı:
"Binlerce turist vardı etrafımızda ve bu binlerce turistin her biri de Komodo ejderini görmek için geliyorlardı. Komodo ejderi dediğimiz hayvan salyasında birçok bakteri bulunduran, zehir bezleri olan ve avını saniyeler içerisinde yutabilen, 3 gün avını takip edip daha sonrasında avlayabilen yani birçok özelliğe sahip inanılmaz bir hayvan, inanılmaz bir yırtıcı. Bunu canlı ortamında görürken nasıl insanlar bunlarla aynı ortamda yaşamaya alışmışlar diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir hayvan olsa bizim insanımız onu saniyeler içerisinde öldürür. Bağıma, bahçeme zarar verdi, ağlımdaki bir koyunu avladı, bir keçiyi avladı diyerek" diye konuştu.
Komodo Adası'nda yaşadığı bir olayın kendisini derinden etkilediğini dile getiren Vural, 7-8 yaşlarındaki Muhammad Febrianto adlı bir çocuğun, evinin önünde olta ile oynarken bir Komodo ejderinin saldırısına uğradığını belirtti.
"AİLE EJDERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEMEMİŞ"
Çocuğun kolunun ailesi tarafından tedbir amacıyla ampute ettirildiğini kaydeden Vural, "Aile buna rağmen ejderin öldürülmesini istememiş. Bu yaklaşım doğaya ve hayvana duyulan saygının örneğidir" dedi.
Olayın ardından belgesel ekibi olarak harekete geçtiklerini, ailenin kabul etmesi halinde çocuğun Türkiye'ye getirilerek protez kol takılması için destek sağlayacaklarını bildiren Vural şunları kaydetti:
Bize şöyle bir karar verdik. Bir belgesel yapımcısı olarak, bir veteriner hekim olarak ve bir insan olarak en önemlisi bu çocuğun ailesi kabul ederse biz onun tüm masraflarını karşılayıp ona belki de protez bir kol yapma talebinde bulunduk. Ailesiyle görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Olumlu cevabın gelmesi durumunda onları Türkiye'ye getirerek Türkiye'de o çocuğun hayatını değiştirmek istiyoruz."
"BEŞ GÜN TEKNEDE KONAKLADIK"
Çekimlerin zorluklarına da değinen Vural, adada kalmak yerine beş gün boyunca okyanusun ortasındaki bir teknede konakladıklarını, geceleri aktif hale gelen ejderlerin muhtemel saldırı riskine karşı önlem aldıklarını söyledi.
Yerel rehberler eşliğinde yapılan çekimlerde bazen hayvana 1 metre kadar yaklaştıklarını ifade eden Vural, ani hareketlerden kaçınıldığını ve Komodo ejderinin doğasına saygı gösterildiğini vurguladı.
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