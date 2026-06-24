Köpek balığı saldırısından 10 gün sonra komadan uyandı. İlk sözleri “Sizi seviyorum” oldu

34 yaşındaki öğretmen, 13 Haziran’da büyük beyaz köpek balığının saldırısına uğramıştı. Bir yaşında bir kız çocuğu annesi olan Stewart’ın, kolunun kesilmesi de dahil olmak üzere beş gün boyunca çok sayıda ameliyat geçirdiği, tedavi sürecinde yeni operasyonların da gündemde olduğu bildirildi.

Stewart’ın kardeşi Josh Stewart, aile için açılan bağış sayfasında yaptığı açıklamada, “Bir haftalık yaşam desteği ve tekrarlanan ameliyatların ardından doktorlar Leah’yı entübasyondan çıkarabildi ve sedasyon seviyesini düşürerek kısa süreliğine yapay komadan uyandırdı.” ifadelerini kullandı.

Josh Stewart, kardeşinin ilk düşüncesinin kızı olduğunu belirterek, “Onun iyi olup olmadığını öğrenmek istedi. Bu herkesin beklediğinden çok daha hızlı oldu. Bizim için bu bir mucize gibi ve geçen hafta boyunca umut edip dua ettiğimiz şey buydu.” dedi.

Stewart’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık giderleri ve ailesine destek amacıyla başlatılan kampanyada 488 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Saldırının ardından Sidney kıyılarında köpek balıklarına ilişkin endişe de arttı. Sosyal medyada çarşamba sabahı Bondi Plajı kıyılarına yakın bir noktada köpek balığı olduğu belirtilen bir görüntü yayıldı. Görüntüyü çeken kişi bunun büyük beyaz köpek balığı olduğunu söylerken, salı günü de benzer bir gözlem yapıldığı bildirildi.

Stewart’a yönelik saldırı , yüzücüleri korumak için köpek balığı popülasyonunun azaltılması yönündeki çağrıları yeniden gündeme getirdi. Ancak New South Wales Başbakanı Chris Minns, büyük beyaz köpek balıklarının koruma altındaki türler arasında yer aldığını ve hedef alınamayacağını söyledi. Minns, çarşamba günü yaptığı açıklamada eyalet genelinde daha fazla plajda “dünyada öncü” köpek balığı dronelarının devreye alınacağını duyurdu.“Mevcut olan ancak dünyanın hiçbir yerinde bu ölçekte uygulanmamış bir teknolojiyi kullanacağız. Kaliforniya’da, Florida’da, Güney Afrika’da; gelişmiş ekonomilere, büyük turizm nüfuslarına ve köpek balıklarına sahip yerlerde bile bu ölçekte yok. İlk biz olacağız.” dedi.