Kopenhag Moda Haftası dijitale taşındı

Moda dünyası, 7 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corono virüs nedeniyle yeni normale uyum sağlıyor. Kopenhag Moda Haftası CEO'su Cecilie Thorsmark, Paris, Londra ve Milano gibi 10-12 Ağustos 2020'de düzenlenecek etkinliğin dijital olacağını duyurdu.

SINIRSIZ ERİŞİM



Thorsmark'ın yaptığı açıklamada, "İskandinav markaları yenilenen dijital platformda hem canlı hem de önceden kaydedilmiş içerik sunacak. Editörler, alıcılar ve tüketiciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm materyallere erişebilecekler" dedi.



Cecilie Thorsmark; Danimarka, İsveç ve Norveç markalarını içeren fiziksel ve dijital şovlardan oluşan karma bir Moda Haftası planladıklarını duyurdu.

