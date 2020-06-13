Kopenhag Moda Haftası dijitale taşındı

Paris, Londra ve Milano'dan sonra Kopenhag Moda Haftası da dijitale taşındı. 10-12 Ağustos 2020'de düzenlenecek etkinlikte aynı zamanda fiziksel şovlar da olacak.

13.06.2020 - 10:04

Kopenhag Moda Haftası dijitale taşındı

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Moda dünyası, 7 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corono virüs nedeniyle yeni normale uyum sağlıyor. Kopenhag Moda Haftası CEO'su Cecilie Thorsmark, Paris, Londra ve Milano gibi 10-12 Ağustos 2020'de düzenlenecek etkinliğin dijital olacağını duyurdu.

SINIRSIZ ERİŞİM

Thorsmark'ın yaptığı açıklamada, "İskandinav markaları yenilenen dijital platformda hem canlı hem de önceden kaydedilmiş içerik sunacak. Editörler, alıcılar ve tüketiciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm materyallere erişebilecekler" dedi.

Cecilie Thorsmark; Danimarka, İsveç ve Norveç markalarını içeren fiziksel ve dijital şovlardan oluşan karma bir Moda Haftası planladıklarını duyurdu.

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