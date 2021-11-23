Korkunç cinayetin sır perdesi Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de aralanıyor

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü kaybolan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Haberler 23.11.2021 - 11:07

Korkunç cinayetin sır perdesi Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de aralanıyor

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Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de akıllara durgunluk veren bir cinayetin sır perdesi aralanmaya başladı.

Zonguldak’ta medyana gelen olayda; 21 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde inek otlatmaya giden 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in kafası kesilmiş şekilde cansız bedeni bulundu.

Toprağa gömülü olarak bulunan cesedin, kayıp olan Mustafa Keleş’e ait olduğu bilgisi ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ ekiplerinin olay yerinde yaptığı yayın esnasında ortaya çıktı.

İlk kez ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ ekibinin duyurduğu cinayetle ilgili, Jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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