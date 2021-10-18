Kourtney Kardashian ve Travis Barker nişanlandı

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilik yolunda adım atarak nişanlandı. 45 yaşındaki Blink-182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, 42 yaşındaki Kardashian’a California’nın Montecito bölgesinde gün batımında romantik bir evlenme tekflifi yaptı.



Kaldıkları otelin önünde, kırmızı çiçekler ve beyaz mumlarla plajda dev bir kalp şekli yaptıran Barker, kalbin içine götürdüğü Kardashian’a “Benimle evlenir misin?” dedi. E!News’e konuşan bir şahit, “Evlenme teklifi çok romantik görünüyordu. Kourtney’nin gülümsediğini ve şaşkınlıktan ağzını kapattığını gördüm. Aile onları alkışlayarak yüreklendirdi ve otellerine döndü.

"DAİMA TRAVIS BAKER"



Kourtney Kardashian, evlenme teklifini, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla doğruladı. Klardashian, “Daima Travis Baker” notunu yazdı.



Uzun yıllar arkadaş ve komşu olan Kardashian ve Barker çifti, ilk kez Ocak 2021’de ilişkilerini ilan etti.



ÖNCEKİ İLİŞKİLERİNDEN ÇOCUKLARI VAR

Kardashian’ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden 11 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope ve 6 yaşında Reign adında üç çocuğu bulunuyor.



Barker’ın da eski eşi Shanna Moakler’den 15 yaşında Alabama adında bir kızı ve 18 yaşında Landon adlı bir oğlu var.