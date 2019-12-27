Kova burcu 2020 burç yorumları (2020'de kova burcunu neler bekliyor?)

Aralık ayında Oğlak burcuna geçen Jüpiter, Kovalara yeni inanç sistemleri, kolektif bilinç sıçramaları, sezgisel güçlerini artırmak gibi derin konuların kapısını aralıyor. Baş öğretmen zamanın yöneticisi Satürn’ü de misafir etmeye hazırlandıkları bu yılda gerek özel gerekse kariyer hayatlarında top yekün değişime hazır olmalılar.

Bazen kendilerini kalabalıkların ortasında bile yalnız hissetseler de topluma faydası dokunacak büyük projelere imza atabilirler. Bu yıl iş yerinde hiç ummadıkları kişilerden önce engel sonra destek görebilirler. Rüyalarını reel hayatla buluşturmak için 2020’yi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Eklem, kemik, omurga ve diş sorunları bir süre başlarını ağrıtabilir.

Sanki bu yıl, cismen olmasa da ruhen kendilerini destekleyen güçler sayesinde kişisel güvenlerini artıracak bir döneme geçecekler. Bu yüksek enerjiyi pozitif kullanmalı, hayatın anlamını yüzeyde değil daha derinlerde aramalılar. Bu sene Kovalar, dünya üstünde çığır açacak bir akımın ilk temsilcilerinden olmaya adaylar.