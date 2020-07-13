Kral FM zirvede

Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu olma özelliğini bu araştırma ile de perçinleyen ve kalıcı hale getiren Kral FM, %32,7 oranla ilk sırada yer alırken, TRT Radyolarının (Tüm TRT radyoları dahil) dinlenme oranı %31,5, üçüncü sıradaki Power Türk’ün oranı ise %11,9 olarak belirtildi.



Kral FM’in en çok dilenen radyo istasyonu olduğu araştırmada 26 ilde 20 Temmuz 2019–30 Temmuz tarihleri arasında 15 yaş ve üzeri 4.512 kişi ile gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada radyo dinleyenlerin oranı %66,9, iken dinlemeyenlerin oranı ise %33,1 olarak belirlendi. Eski zamananlardan bu yana kalıcığını her daim devam ettiren radyoyu dinlediğimiz cihazlar günümüz teknolojisine de ayak uydurdu.



Radyo yayınlarının en fazla takip edildiği cihaz %47,8 oranıyla cep telefonu olurken bunu sırasıyla %42,7 oranıyla araç radyosu, %35,3 oranıyla televizyon, %27,3 oranıyla klasik radyo ve %12,9 oranıyla masaüstü,dizüstü,tablet bilgisayar takip etti.



YAPILAN ARAŞTIRMADA EN ÇOK DİNLENEN 10 RADYO İSTASYONU



1 KRAL FM - 32,7

2 TRT RADYOLARI - 31,5

3 POWER TÜRK - 11,9

4 SÜPER FM - 9

5 SLOW TÜRK - 8,8

6 JOY TÜRK FM - 8,7

7 POWER FM - 8,5

8 BEST FM - 8,2

9 KRAL POP - 7,8

10 RADYO FENOMEN - 6,8