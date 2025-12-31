Kral FM'den Ferdi Tayfur'a saygı duruşu

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", “Anlamı Olmaz”, "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin usta ismi vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu Kral Fm de bu hafta boyunca yayın akışında Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerine yer veriyor. 2 Ocak Cuma günü de gün boyu Ferdi Tayfur şarkıları dinleyicilerle buluşacak.