Kral FM'den Ferdi Tayfur'a saygı duruşu
31.12.2025 15:47
NTV - Haber Merkezi
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Kral Fm de usta sanatçının ölüm yıl dönümü için özel bir anma haftası düzenleniyor.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", “Anlamı Olmaz”, "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Arabesk müziğin usta ismi vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Türkiye’nin en çok dinlenen radyosu Kral Fm de bu hafta boyunca yayın akışında Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserlerine yer veriyor. 2 Ocak Cuma günü de gün boyu Ferdi Tayfur şarkıları dinleyicilerle buluşacak.
Yıllar geçse de şarkılarıyla milyonların kalbinde yer almaya devam eden Ferdi Tayfur, Kral FM’in bu anlamlı yayınıyla özlemle anılacak.
Ferdi Tayfur, ölüm yıl dönümünde hem sevenleri tarafından mezarı başında anılacak hem de Kral FM’de gün boyunca dillerden düşmeyen şarkıları dinleyicilerle buluşacak.
Tayfur'un hayranlarından gelen mesajlar da canlı yayınlarda paylaşılacak. Ferdi Tayfur’un unutulmaz eserleri, 2 Ocak Cuma günü gün boyu Kral FM’de.