Kral Kaybederse'de adım adım finale, Halit Ergenç trendlerde
04.12.2025 11:46
NTV - Haber Merkezi
Final yapmaya hazırlanan Kral Kaybederse son olarak 29'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yıldızı Halit Ergenç, performansıyla sosyal medyada trendlere girdi.
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanıyor.
Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse'de final yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta final yapacak dizinin yayınlanan son bölümünde, Kenan Baran'a hayat veren Halit Ergenç adeta yıldızlaştı.
2 Aralık Salı akşamı yayınlanan 29'uncu bölüm sonrası Halit Ergenç'in performansına övgüler yağdı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada trendlerde yer aldı.
Ekranlara veda etmeye hazırlanan Kral Kaybederse'nin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstleniyor.
KENAN'IN ÇARESİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Kral Kaybederse 29'uncu bölümde; Semra’nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alan Kenan Baran, önce çaresizlik içinde İsmail’in evine sığındı. İsmail ve Ayşe'nin yardımlarına rağmen evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan'ın kalp krizi geçirmesi bölüme damga vurdu.
İsmail'in telefonuyla Kenan'ın yardımına koşan Handan'ın onu huzurevine bıraktığı sahnede, izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
Kenan Baran'ın Handan'dan çaresizce yardım istediği dakikalar da ise izleyiciler Halit Ergenç'in oyunculuğuna bir kez daha şapka çıkardı.
"Kral Kaybederse" önümüzdeki hafta ekranlara gelecek 30'uncu bölümüyle final yapacak. Şimdiden büyük heyecan yaratan dizinin finali, 9 Aralık Salı akşamı 20.00'de Star'da.