Kral Kaybederse'de adım adım finale, Halit Ergenç trendlerde

KENAN'IN ÇARESİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kral Kaybederse 29'uncu bölümde; Semra’nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alan Kenan Baran, önce çaresizlik içinde İsmail’in evine sığındı. İsmail ve Ayşe'nin yardımlarına rağmen evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan'ın kalp krizi geçirmesi bölüme damga vurdu.

İsmail'in telefonuyla Kenan'ın yardımına koşan Handan'ın onu huzurevine bıraktığı sahnede, izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Kenan Baran'ın Handan'dan çaresizce yardım istediği dakikalar da ise izleyiciler Halit Ergenç'in oyunculuğuna bir kez daha şapka çıkardı.

"Kral Kaybederse" önümüzdeki hafta ekranlara gelecek 30'uncu bölümüyle final yapacak. Şimdiden büyük heyecan yaratan dizinin finali, 9 Aralık Salı akşamı 20.00'de Star'da.