Kral Kaybederse'nin Fadi'si Merve Dizdar'dan set pozu

“SETTE TATLI YEME KEYFİ”

Evde yaptığı rafine şekersiz kabak tatlısını sete götüren Dizdar, tatlısının ve çayının fotoğrafını “Kabak tatlım rafine şekersiz, elma suyu ve hurma ile yaptım. Sette vicdanlı tatlı yeme keyfi. Biz de dün yapmıyoruz bu işi” notuyla paylaştı.

Öte yandan Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan ve daha önce birçok projede rol alan Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 76'ncı Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.