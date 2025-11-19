Kral Kaybederse'nin Fadi'si Merve Dizdar'dan set pozu
19.11.2025 14:58
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, sette kendi yaptığı tatlıyı yediği anları takipçileriyle paylaştı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan; başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizide Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyunculuk performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Zaman zaman setten kareler paylaşan 39 yaşındaki ünlü oyuncu, bu fotoğraflara bir yenisini ekledi.
“SETTE TATLI YEME KEYFİ”
Evde yaptığı rafine şekersiz kabak tatlısını sete götüren Dizdar, tatlısının ve çayının fotoğrafını “Kabak tatlım rafine şekersiz, elma suyu ve hurma ile yaptım. Sette vicdanlı tatlı yeme keyfi. Biz de dün yapmıyoruz bu işi” notuyla paylaştı.
Öte yandan Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan ve daha önce birçok projede rol alan Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 76'ncı Cannes Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.