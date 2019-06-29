Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması belli oldu.
KRAL LİSTE
1- MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER
2- ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE
3- FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
4- ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA
5- ERSAY ÜNER – NOKTA
6- HANDE ÜNSAL – NERDESİN ?
7- BURAY –KABAHAT BENDE
8- MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN
9- İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
10- BERKAY – AYRILMAM
Kral Liste'de ilk 10 belli oldu
Yaşam
Türkiye’nin en güvelilir listesi Kral Liste'nin 1 numarasında bu hafta Devran isimli albümünün ilk klip çalışması Tebrikler isimli şarkısıyla Merve Özbey yer alıyor.
Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması belli oldu.