Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10  sıralaması belli oldu. 

KRAL LİSTE
 

1-            MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER 

2-            ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE

3-            FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK 

4-            ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA

5-            ERSAY ÜNER – NOKTA   

6-            HANDE ÜNSAL – NERDESİN ?  

7-            BURAY –KABAHAT BENDE 

8-            MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN 

9-            İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK     

10-          BERKAY – AYRILMAM