Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması belli oldu.



KRAL LİSTE





1- MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER



2- ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE



3- FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK



4- ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA



5- ERSAY ÜNER – NOKTA



6- HANDE ÜNSAL – NERDESİN ?



7- BURAY –KABAHAT BENDE



8- MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN



9- İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK



10- BERKAY – AYRILMAM