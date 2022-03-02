Kraliçe Elizabeth Covid sonrası işine döndü

Kraliçe II. Elizabeth, Covid-19 teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.



Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.



Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.



Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.



Covid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.