Kraliçe Elizabeth sosyal medya uzmanı arıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sosyal medya hesaplarını yönetip yönlendirecek bir dijital işler sorumlusu aranıyor. Buckingham Sarayı, LinkedIn üzerinden iş ilanı verdi. İşe alınacak kişiye yıllık 50 bin sterlin ödenecek.

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Buckingham Sarayı Kraliçe İkinci Elizabeth'in sosyal medya hesaplarını yönetip yönlendirecek bir dijital işler sorumlusu arıyor.

LinkedIn sitesine verilen iş ilanında, iş tanımı olarak, "Kraliçe'nin kamuoyu nezdinde ve dünya sahnesindeki görünürlüğünü sürdürmenin yeni yollarını bulmak için durmaksızın çalışmayı gerektiriyor" ifadesi yer aldı. 

24 Aralık'a kadar başvurulabilecek olan iş için aranan nitelikler, "yaratıcı ve yenilikçi olmak, kalem ustası ve iyi bir editör olmak, farklı gruplar, amaçlar ve formatlar için dijital içerik üretebilecek uzmanlığa sahip olmak" şeklinde tarif edildi. 

Kraliçe için aranan sosyal medya sorumlusu, sosyal medya platformlarında kraliyet ailesinin imajını yansıtmakla görevli bir ekibin başına geçecek.

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