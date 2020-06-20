Kraliçe Elizabeth'den teşekkür mesajı

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth, dünyanın dört bir yanındaki işyerlerine pandemi süresince gösterdikleri yardımseverlik için teşekkür mesajı yayınladı.



Elizabeth, ülkesinde mağazaların ve işyerlerinin açılmaya başlaması vesilesiyle hem İngiltere hem de dünyadaki şirketlerin vatandaşlık görevlerini yerine getirmesinden ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Küçük ya da büyük fark etmeksizin işyerlerinin dayanışma göstermesi ve sağlık çalışanları ile toplumun zorlanan kesimlerine yardımcı olmasını içten bir davranış olarak nitelendiren Kraliçe, bütün işyerlerinin önümüzdeki haftalarda başarılı olmasını dilediğini ekledi.

