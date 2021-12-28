Kraliçe Elizabeth'e suikast girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in (95) Noel’i geçirdiği Windsor Kalesi’nde hafta sonu yakalanan silahlı şahsa dair ayrıntıları ortaya çıktı. Cumartesi sabahı saat 08.30’da kalenin arazisine giriş yaptıktan çok kısa bir süre sonra yakalanan şahsın, olaydan dakikalar önce Kraliçe’yi öldürmek istediğini söylediği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı bildirildi.



20 DAKİKA ÖNCE VİDEO YÜKLEMİŞ



Snapchat’e yüklediği videoda tamamen siyah giyinen ve maske takan 19 yaşındaki Jaswant Singh Chail, elindeki tatar yayını kameraya doğru tutarak Hintlilerin öldürüldüğü 1919 olaylarının intikamı için Kraliçe 2’nci Elizabeth’i öldürmekle tehdit etti. Gözaltına alınan şüpheli, akıl hastanesine kaldırıldı.



YILDIZ SAVAŞLARI’NA GÖNDERME YAPTI



Kısaca Jas olarak da bilinen saldırgan, olaydan 24 dakika önce yayınlandığı videoda, yüzüne Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinden esinlendiği kötücül bir maske taktı. Video mesajında filmin mitolojisine referansla konuşan Chail, “Ben bir Hindu Sih’im, Sith’im. Adım Jaswant Singh Chail, (Yıldız Savaşları’ndaki Darth Vader’a gönderme yaparak) adım Darth Jones” dedi. Yıldız Savaşları’nda Sith, Jedi Şövalyeleri’nin düşmanları ve Güç’ün (The Force) karanlık tarafına tapanları ifade ediyor.



ÖZÜR DİLEDİ



Videoda özür de dileyen Chail, “Bugüne kadar yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürme girişiminde bulunacağım. Bu, 1919 yılındaki Jallianwala Bagh Katliamı’nın bir intikamıdır. Ayrıca bugüne kadar ırkı yüzünden öldürülenler ve ayrımcılığa uğrayanların intikamıdır” dedi. Saldırganın bahsettiği 1919 tarihli Jallianwala Bagh Katliamı’nda, İngiliz koloni birliklerinin Hindistan’da halka müdahalesi sonucu, 379 protestocu ölmüştü.

KRALİÇE GÜVENDE Mİ?



Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen 19 yaşındaki saldırgan Jaswant Singh Chail’in, Windsor Kalesi’nin çitlerini ip merdivenle aştığı, alarm çalması üzerine yakalandığı ortaya çıktı. Saldırganın, Kraliçe’nin özel konutuna 500 metre mesafeye kadar yaklaştığı belirtilirken, olay sırasında Windsor’da 20 kadar kraliyet ailesi mensubu olduğu, Kraliçe’nin de bu sırada kahvaltı ettiği kaydedildi.

Saldırganın Southampton’dan kaleye kadar nasıl geldiği henüz bilinmezken, Kraliyet’in güvenlik açığı olduğuna dair eleştiriler yapıldı. Güvenlik durumunun gözden geçirileceği belirtilirken, İngiliz basınına konuşan kraliyete yakın bir kaynak “Eğer önlem alınmazsa, bir dahaki sefere çok daha büyük sonuçları olabilir” dedi.

Kraliçe Elizabeth’ten ‘safir broş’lu Noel mesajı