Kraliçe Elizabeth'e suikast tehdidi: Onu öldüreceğim

The Sun gazetesi tarafından ele geçirilen bir videoda, maskeli bir kişinin elinde bir arbaletle Kraliçe Elizabeth'i tehdit ederek "Onu öldüreceğim" dediği görülüyor.

"İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRECEĞİM"



Videodaki maskeli kişi, Kraliçe Elizabeth'i intikam için öldüreceğini belirterek, “Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" ifadelerini kullanıyor.

Videodaki kişi, konuşmasında ayrıca, İngiliz birliklerinin 1919'da Hindistan'da, Jallianwala Bagh olarak bilinen açık bir alanda büyük bir silahsız Kızılderili kalabalığına ateş açtığı Amritsar Katliamı'na atıfta bulunuyor. Söz konusu olayda 300 ile 1000 arasında kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 1000 göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

BUCKINGHAM SARAYI YORUM YAPMADI

Windsor Sarayı’na girmeye çalışırken yakalanan 19 yaşındaki genç ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilirken The Sun, Jaswant Singh Chail isimli şahsın önceden çekilmiş bu videosunu Noel’de paylaştığını aktardı. Buckingham Sarayı ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

WIDSOR KALESİ'NDE ALARM

Dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye izinsiz giren bir kişi yakalandı. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı. Polis; zanlının yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde silah bulundurmaktan tutuklandığını, herhangi bir binaya girmediğini ve Kraliyet Ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.