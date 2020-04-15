Kraliçe Elizabeth’in Kanada parası için çekilen fotoğrafları satışa çıkarıldı

Kraliçe Elizabeth’in banknotlar için çekilen fotoğrafları 3 bin sterlinden açık artırmaya çıkarıldı.



Her biri 20’ye 25 santim ölçüsünde olan dokuz fotoğraf, 1963 yılında Kanada banknotlarında kullanılmak üzere fotoğrafçı Anthony Buckley tarafından çekilmişti. Buckley, en iyi açının belirlenmesi için Kraliçe’nin farklı açılardan pozlarını yakalamıştı.



Fotoğraflar, 1995 yılında İngiltere’deki Ulusal Portre Galerisi’ne bağışlanmıştı.



William George & Co müzayede şirketi tarafından başlatılan açık artırma, 23 Nisan’da sona erecek.



KRALİÇE ONAYLI FOTOĞRAFLAR



William George & Co şirketinden bir müzayede uzmanı İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Buckley, Elizabeth'in mümkün olan en iyi fotoğrafını elde etmek istediği için dokuz farklı fotoğraf çekti ve başarılı olursa, seçilen görüntünün yaygın ve uluslararası kullanıma açılacağını kabul etti. Tek bir fotoğraf çekiminde farklı açılar ve pozlar denendi ve Kraliçe bu son görüntüleri onayladıktan sonra bu örnekler bugüne dek korundu. Bu fotoğraflar muhtemelen Buckley'in o özel parmaklarındaki yeteneğinin bir avuç örneği” ifadesini kullandı.