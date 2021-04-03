Kraliçe II.Elizabeth ve Prens Charles, Prens Harry'nin eski evinde

Kraliçe II.Elizabeth ve Prens Charles, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın ses getiren Oprah Winfrey röportajından sonra ilk kez fotoğraf çektirdi. Kraliçe ve oğlunun sosyal mesafeli bir yürüyüşün tadını çıkardığı bu yeni fotoğraf, Windsor Malikanesi'nde Frogmore evinde çekildi. İkilinin gülümsediği fotoğraf, son aylardaki olaylarla tezat birn mesaj olarak yorumlandı.



Fotoğrafın çekildiği Frogmore evi ise Kraliyet'ten ayrılmadan önce Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yaklaşık 3 milyon dolara tadilat ettirdikleri ev olması da dikkat çekti.



Los Angeles yaşam tarzına iyice alışan Sussex Dükü ise aynı anlanda sahilde köpeğiyle gezerken görüldü. Siyah Labradoru Pula için tenis topu fırlatan Harry keyifli vakit geçiriyordu.



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