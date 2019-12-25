Kraliçe'nin masasındaki detay gündeme oturdu

Bu yıl Kraliyet Ailesi için tatsız geçti. Veliaht Prens William ile kardeşi Prens Harry'nin ilişkilerinin kohma noktasına gelmesi, Prens Andrew'un adının karıştığı seks skandalı Kraliyet Ailesi'nin yaşadğı tatsızlıktan sadece birkaçı. Ancak Kraliçe'nin bu yılki Noel konuşması Kraliyet Ailesi'ni derinden etkileyen bir başka olayın izlerini ortaya çıkardı.

NOEL KARTI FOTOĞRAFI



Kraliçe 2. Elizabeth'in Noel mesajı verdiği masasının üzerinde kameraya doğru belirgin şekilde yerleştirilmiş olan dört tane fotoğraf vardı. Birinde babası Kral 6. George, diğerinde kocası Prens Philip, yanında Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un yer aldığı üçüncü fotoğraf. Dördüncü ve en büyük çerçeveye yerleştirilmiş olanı da Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarının Noel kartı olarak gönderdiği fotoğraf.

GEÇEN YIL FOTOĞRAFLARI VARDI

Dikkatli gözlerden kaçmayan ayrıntı ise masanın üzerinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve oğulları Archie'nin fotoğrafının yer almamasıydı.



Bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Bir tanesine göre Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in bir fotoğrafına masada yer vermesi gayet normal. Babasının fotoğrafı için de aynı durum geçerli. Kendisinden sonra sırayla tahta çıkacak olan Prens Charles, Prens William ile onun oğlu Prens George'un fotoğraflarının yer alması da aynı mantıkla düşünüldüğünde gayet doğal. Ama bu iddialara geçen yılki fotoğraflar düşünüldüğünde kendi kendini çürütüyor.

Archie, Kraliyet görevlerine altı hafta ara veren Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Noel kartının merkezinde yer aldı

"KRALİYET AİLESİ KÜÇÜLMEYE GİDECEK"



Bir başka iddia ise İngiliz Kraliyet Ailesi'nin de tıpkı İsveç Kraliyet Ailesi gibi küçülmeye gideceği yolunda. Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğraflarla bir mesaj verdiğini savunan ve bu davranışının altında yatan nedenle ilgili ortaya atılan bir başka iddia da Prens Harry ile Meghan Markle'ın son dönemde sergilediği davranışlar.



NOEL YEMEĞİ İNTİKAMI MI?



Son olarak Prens Hary ve Markle, oğulları Arhie'yi de alarak Noel tatilini geçirmek üzere Kanada'ya gitti. Kraliçe'nin verdiği Noel yemeğine katılmama kararı alan Prens Harry'den bu şekilde intikam aldığı iddialar arasında.



UNVANLARINDAN VAZGEÇTİLER İDDİASI



Bir başka iddia da Prens Harry ile Meghan Markle'ın unvanlarından vazgeçeceği yolunda. Her ne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da birçok kez çiftin ülkeden de ayrılıp ABD ya da Güney Afrika gibi başka bir ülkede yaşamaya karar verebileceği söyleniyor.